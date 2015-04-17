Верстка шаблона для сайта на cms Wordpress

Имеется сайт "донор" ( 777-avtomati.com ) он работает на cms Wordpress. Нужно стянуть у него тему wordpress. Все файлы CSS, JS, уже сняты с сайта (если потребуются), требуется лишь сверстать готовый шаблон для сайта на cms wordpress, либо стянуть с сайта "донора" уже готовый шаблон.

Обязательные требования:

Полностью функциональная тема (все функции должны работать как на сайте "доноре")

Возможность добавления страниц, записей, в виде стандартных, а так-же в виде портфолио.

Вывод миниатюр записей должен осуществляться на главной странице сайта. (как у донора)