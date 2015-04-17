Натянуть небольшой лендинг на готовый дизайн .psd

Дизайн уже готов. Тупить не буду, знаю чего хочу!

Юзерам ЛП генератора (дилетантам) просьба не беспокоить.

Стандартный набор функций: кнопки в шапке сайта ведут к соответствующему размделу, кнопка заказа обратного звонка, фото слайдер, при нажатии на товар всплывает мини слайдер с фото товара, при нажатии на кнопку заказать - всплывает форма заказа и т.д.

Единственное особое пожелание - установить виджет, определяющий из какого города зашёл человек и автоматически выдающий тест "доставка до города хххх первым классом бесплатно за 1-9 дней), как на сайте http://trianglrussia.ru/