Добрый день! У нас есть сайт spb-master.pro На мобильном отображается хорошо, но вот модальное окно съезжает, зумируется отвратительно, заявку оставить нереально, сделать чтобы в итоге все отображалось нормально.
Натянуть небольшой лендинг на готовый дизайн .psd
Дизайн уже готов. Тупить не буду, знаю чего хочу!
Юзерам ЛП генератора (дилетантам) просьба не беспокоить.
Стандартный набор функций: кнопки в шапке сайта ведут к соответствующему размделу, кнопка заказа обратного звонка, фото слайдер, при нажатии на товар всплывает мини слайдер с фото товара, при нажатии на кнопку заказать - всплывает форма заказа и т.д.
Единственное особое пожелание - установить виджет, определяющий из какого города зашёл человек и автоматически выдающий тест "доставка до города хххх первым классом бесплатно за 1-9 дней), как на сайте http://trianglrussia.ru/
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