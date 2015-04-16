Исправить верстку одной страницы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок255 просмотров

На одной страницы присутствуют ошибки верстки, в виде неправильной галереи, вместо прямоугольников должны быть квадраты и т.п.

Требуется исправить ошибки, приладить на сайт с привязкой к админке

10 лет назад
kotyara13
Катя 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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