Нужно сверстать 4 макета 1. Всего 4 страницы (Главная, Услуги, Работы, Контакты), в каждой странице несколько слайдов (кроме Контактов), слайды должны дискретно переключаться колёсиком мыши или пальцем на тачскрине. При прокрутке меню фиксировано. У каждого ...
Установка поп-ап окон
Установить на сайт 3 окна:
1) при заходе на сайт (через 5-10 сек или при прокручивании вниз, не чаще чем 1 раз в месяц), окно посередине с группами в ВК и ФБ - пример http://prntscr.com/6r2zyy
2) подписка внизу как у феерии, что б сворачивалась в небольшой прямоугольник http://feerie.com.ua/ (макет развернутого и свернутого окна в прикрепленном файле)
3) при выходе еще одно окно с призывом оставить мейл (макет в прикрепленном файле)
Рабочая форма подписки установлена на сайте
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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