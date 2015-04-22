Установка поп-ап окон

$16
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка101 просмотр

Установить на сайт 3 окна:

1) при заходе на сайт (через 5-10 сек или при прокручивании вниз, не чаще чем 1 раз в месяц), окно посередине с группами в ВК и ФБ - пример http://prntscr.com/6r2zyy

2) подписка внизу как у феерии, что б сворачивалась в небольшой прямоугольник http://feerie.com.ua/ (макет развернутого и свернутого окна в прикрепленном файле)

3) при выходе еще одно окно с призывом оставить мейл (макет в прикрепленном файле)

Рабочая форма подписки установлена на сайте

10 лет назад
driveclub
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lunev_sergey
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$16
1 день
Работать с Сергеем одно удовольствие, проект выполнен качественно, вовремя, все возникающие вопросы решались четко и быстро. Спасибо за работу!
Спасибо за хорошо поставленную задачу и своевременную оплату. Обращайтесь, всегда рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

lunev_sergey
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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