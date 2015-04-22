Установка поп-ап окон

Установить на сайт 3 окна:

1) при заходе на сайт (через 5-10 сек или при прокручивании вниз, не чаще чем 1 раз в месяц), окно посередине с группами в ВК и ФБ - пример http://prntscr.com/6r2zyy

2) подписка внизу как у феерии, что б сворачивалась в небольшой прямоугольник http://feerie.com.ua/ (макет развернутого и свернутого окна в прикрепленном файле)

3) при выходе еще одно окно с призывом оставить мейл (макет в прикрепленном файле)

Рабочая форма подписки установлена на сайте