2. Откорректировать ошибку Сортировать по возрасту - перепутаны 2-я и 3-я буквы.
Адаптивная вёрстка
Нужно сверстать 4 макета
1. Всего 4 страницы (Главная, Услуги, Работы, Контакты), в каждой странице несколько слайдов (кроме Контактов), слайды должны дискретно переключаться колёсиком мыши или пальцем на тачскрине. При прокрутке меню фиксировано. У каждого слайда должен быть свой якорь типа #page1
2. Между страницами переключатся стрелками влево-вправо или с помощью меню.
3. При переключении в куках хранится слайд страницы, с которого ушёл посетитель, возвращаясь обратно он попадает на тот же слайд. Куки хранятся до закрытия браузера.
4. Слайдеры должны листаться в том числе и пальцем
5. Там где логотипы клиентов, при наведении мышки шторкой сверху должна появляться информация, как на примере.
6. На странице контактов форма отправляется на ajax, при этом кнопки сверху задают тему обращения скрытым полем. Заполненные поля формы сохраняются в куках.
7. Телефон должен быть ссылкой
8. Масштабирование. См. последние две страницы в концепции. Суть в том, что вся страница всегда занимает весь экран. При этом все элементы масштабируются и прямоугольным блоки могут растягиваться до 1:2 или 2:1, при меньших соотношениях появляются либо поля, либо прокрутка. Верхнее меню тянется на всю ширину + масштабируется. При изменении размера окна должно происходить перемасштабирование.
9. До полной загрузки страницы на белом фоне посередине крутится прелоадер.
10. Требуется поддержка ретины
Заявки фрилансеров
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