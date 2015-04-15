Верстка и натяжка готового дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок174 просмотра

Структура диз одна, меняется только подложка на 9 доменах, так как 9 направлениях.

так же 1 основной сайт.где предоставлены все направления ссылками, на направления под домен определенную услугу.

так же интернет маг.

10 лет назад
jdan
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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