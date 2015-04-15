Сверстать сайт под wordpress по готовому дизайну

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок194 просмотра

Хостинг и CMS настроены, дизайн в PSD, его надо натянуть на сайт. Задача элементарная, 1 день работы.

WordPress
10 лет назад
StrCorp
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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