Требуется консультация и, возможно, некоторая доработка слайдера: http://codyhouse.co/gem/3d-curtain-template/ Мне нужно понимать, как сделать следующее: 1. Как сделать меню по слайдам, которое оставалось бы вверху (и не менялось при смене слайдов). ...
Сверстать готовый дизайн на Wordpress
Здравствуй, дорогой вебмастер и программист.
Есть нарисованный в фотошопе дизайн, выполнен по всем нормам вебдизайна и надо его реализовать в сайт на движке Wordpress. Всего три вида страниц нужно сверстать: главная, рубрика, страница с фильмом или сериалом.
Если мне понравится качество выполненной работы, то отдам на верстку еще два своих проекта (Это сэкономит Вам время на поиске заказов, отвечая заявкой на этот заказ, в итоге получаете 3 заказа)
Пример дизайна главной страницы прикрепил к проекту.
В заявке присылайте свой скайп.
Оплата по Украине приватбанк или вебмани. По другим странам только вебмани.
Заявки фрилансеров
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