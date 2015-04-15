Сверстать готовый дизайн на Wordpress

Здравствуй, дорогой вебмастер и программист.

Есть нарисованный в фотошопе дизайн, выполнен по всем нормам вебдизайна и надо его реализовать в сайт на движке Wordpress. Всего три вида страниц нужно сверстать: главная, рубрика, страница с фильмом или сериалом.

Если мне понравится качество выполненной работы, то отдам на верстку еще два своих проекта (Это сэкономит Вам время на поиске заказов, отвечая заявкой на этот заказ, в итоге получаете 3 заказа)

Пример дизайна главной страницы прикрепил к проекту.

В заявке присылайте свой скайп.

Оплата по Украине приватбанк или вебмани. По другим странам только вебмани.