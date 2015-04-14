Разметить ссылки на рисунке

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Закрыт11 заявок166 просмотров

создать страницу с кодом - чтобы части рисунка вели на опред. адреса

адреса поменяю потом куда надо сам

по аналогии с http://shpargalkablog.ru/2015/02/several-references-in-the-picture.html

на рисунке необходимо разметить 12 цветов которые по окружности - чтобы каждый вел на свою ссылку

файл во вложении

Надеюсь, что правильно сформулировал :)

---!!!---

Извиняюсь, не все заполнил

при наведении на рисунок - также должна появляться надпись, которую можно будет исправить

например 1,2, текст какой то и т.д.

на каждый цвет - свой текст

---!!!---

10 лет назад
maltair
Павел 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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