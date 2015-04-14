Разметить ссылки на рисунке

создать страницу с кодом - чтобы части рисунка вели на опред. адреса

адреса поменяю потом куда надо сам

по аналогии с http://shpargalkablog.ru/2015/02/several-references-in-the-picture.html

на рисунке необходимо разметить 12 цветов которые по окружности - чтобы каждый вел на свою ссылку

файл во вложении

Надеюсь, что правильно сформулировал :)

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Извиняюсь, не все заполнил

при наведении на рисунок - также должна появляться надпись, которую можно будет исправить

например 1,2, текст какой то и т.д.

на каждый цвет - свой текст

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