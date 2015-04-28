Верстка лендинга

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Завершен13 заявок194 просмотра

Требуется сегодня (сразу приступив к выполнению задания) сверстать страничку лендинга.

Скриншот макета - http://prntscr.com/6tk1ii .

Просьба в заявках обозначить стоимость и время, до которого сегодня сможете сверстать этот макет (при условии подтверждения заказа в течение часа).

10 лет назад
Prostor18
Перев 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

hudiakov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Александр выполнил все четко в соответствии с договоренностями. Оперативно.
хороший и адекватный заказчик. Доступно и подробно объяснил задание. Оперативно отвечает на все возникающие вопросы. Своевременно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!

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hudiakov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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