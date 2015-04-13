Сверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт31 заявка283 просмотра

Необходимо сверстать лендинг.

Требования

Кросбраузерно валидно.

Контентая часть фиксированная остальное на весь экран. Не адаптив но должна верстка на мобилах не разваливатся

Особенности

Из особенностей ничего нет все стандартно.

Формы настраивать не нужно просто сверстаь.

От вас адекватная цена и сроки.

https://yadi.sk/i/OMs3TJXyfy25S

Спасибо за внимание

10 лет назад
Semenova_Anna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать лендинг по макету на Lpgenerator

    Нужно сверстать лендинг по макету на платформе Lpgenerator. Макет полностью готов, в PSD-формате. Подобный лендинг: lp.nlping.ru/nlp-praktik-3/ Требования к верстке: кроссбраузерная верстка, валидный код. Сами макеты ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужно сверстать сайт по готовому шаблону. Интересуют сроки и цена именно этого шаблона

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка wordpress'a

    $10

    Значит сайт куда надо запилить нижеописанное http://vk.cc/3G8Ary Необходимо создать копии блочных страниц по функционалу (скрин http://vk.cc/3G8DTQ) - и подогнать под мой дизайн 1 Дата центр &gt;пример&gt; http://vk.cc/3G8D6O 2 ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Убрать рамку картинок на блоге

    Здравствуйте друзья! Вот на этой странице http://sozdamblog.ru/zarabotok-v-internete/kak-zarabotat-na-oprosax-v-internete.html самая первая картинка находится в рамке. Мне нужно чтобы подобные картинки в статьях были без рамки. Пример - http://isif-life.ru/raskrutka-i-seo/povedencheskie-faktory-kak-yluchshit-seo-effect.html Там третья картинка в статье без рамки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить тему

    Разовый проект — добавить bootstrap тему (http://htmlstream.com/preview/unify-v1.7/) на сделанный сайт. Все страницы есть в виде balsamiq макетов. Сайт написан на Symfony2, php. Необходимо знать HTML, CSS, less, jquery, js MVC framework ...

    AJAXBootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить ошибки в шаблоне!

    Всем привет! Имеется сайт на Джумле (ссылка - http://bit.ly/1I6mvHU), у которого дизайн (шаблон испорчен - возможно из-за вируса). Вирус был удален, но дизайн не восстановился. Дизайн есть только в ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизировать главную страницу

    Необходимо разместить на главной странице сайта читабельный индексируемый текст об услугах и переместить под него кнопки (набор уже имеется). Сейчас текст интегрирован в картинку. Примерный итоговый внешний вид во вложении. Сайт: http://топ-школа.рф

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка, натяжка магазина на CS-Cart

    Требуется адаптивная верстка и натяжка магазина CS-Cart. Дизайн, функционал и тематика товара аналогично myfresh точка ru Необходима работа "под ключ". Отличное знание и наличие в портфолио работ с этим движком очень-очень ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад