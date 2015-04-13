Необходимо сверстать лендинг.

Требования

Кросбраузерно валидно.

Контентая часть фиксированная остальное на весь экран. Не адаптив но должна верстка на мобилах не разваливатся

Особенности

Из особенностей ничего нет все стандартно.

Формы настраивать не нужно просто сверстаь.

От вас адекватная цена и сроки.

https://yadi.sk/i/OMs3TJXyfy25S

Спасибо за внимание