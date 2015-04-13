Исправить ошибки в шаблоне!

Всем привет!

Имеется сайт на Джумле (ссылка - http://bit.ly/1I6mvHU), у которого дизайн (шаблон испорчен - возможно из-за вируса). Вирус был удален, но дизайн не восстановился.

Дизайн есть только в psd (скриншот)

1) http://s32-temporary-files.radikal.ru/5771084205b74263b6d8fa06b9380032/-929206895.jpg

2) http://s38-temporary-files.radikal.ru/1a19396eed3a4d6895b8250154daad51/-929206895.jpg

Требуется восстановить внешний вид сайта (дизайн/шаблон). Сама админка, вроде бы, в рабочем состоянии.

К исполнителю - 6 месяцев в сервисе и столько же полож-х отзывов!

Спасибо.