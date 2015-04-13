Написать мини Java скрипт всплывающего окна

Есть сайт http://irkizbirkom.ru, нужно написать мини скрипт, который при нажатии на город иркутск на карте будет выдавать мини окно

в котором будет 4 ссылки, при нажатии на одну из ссылок будет открываться одна из подстраниц сайта, а это мини окно закрываться.

Движек DLE 10.3