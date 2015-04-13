HTML-верстальщик

В нашу профессиональную команду разработчиков ищем НTML верстальщика на удалённую работу, при не полной загрузке рабочего дня, из любой точки нашей страны и стран ближнего зарубежья, с разницей во времени не более двух часов. Мы работаем по московскому времени. Система оплаты почасовая.

Требования:

• Знание основ PHP и 1С битрикс

• Навыки работы с jQuery‚ Javascript, СSS, НTML

Обязанности:

• доработка существующей вёрстки

Условия:

• Стоимость часа договорная

• Быть на связи по скайпу

• Ведение задач в проектном менеджере