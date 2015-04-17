Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! Необходимо сверстать сайт по готовым PSD макетам, а так же «натянуть» сайт на CMS (WordPress - предпочтительно, Joomla или CMS собственной разработки). Всего на сайте 3 типовых ...
Верстка и натяжка сайта
Требуется сверстать Lp +натянуть на wordpress.
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