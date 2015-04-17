Верстка и натяжка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка122 просмотра

Требуется сверстать Lp +натянуть на wordpress.

WordPress
10 лет назад
sanyaorel
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Narek-T
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Остался полностью доволен Работой Нарека. Задача была: натяжка на wp. Все было сделано в оговоренный срок, качественно. Всегда был на связи, на все вопросы, а их было много, ответил и все подробно разъяснил. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен, Александр все вовремя оплатил, никаких проблем не возникло. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Narek-T
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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