Доработка самописного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка211 просмотров

Есть самописный сайт, написанный при помощи шаблонизатора Smarty (фреймворк php). CMS — codeigniter.

Автор пропал с концами. Необходимо вникнуть в код и внести некоторые изменения в верстку сайта. Первостепенно -- поправить верстку под Internet Explorer.

Требования:

1) Специализация на кроссбраузерности и на верстке под IE.

2) Наличие свободного времени для того, чтобы разобраться в чужом коде.

3) Знание вышеуказанных кодов. Опыт работы со Smarty и Codeigniter.

4) Желательно знание php, логическое мышление, опыт программирования.

Условия:

1) Работа по договоренности с несколькими сайтами компании (в том числе Worpdpress). Сначала -- по описанному выше.

2) По оплате договоримся (предоплата исключена — можно заключить договор у нас в офисе).

Оставляйте заявку со ссылками на ваши ЛУЧШИЕ сверстанные сайты (резиновый дизайн, сложная логика с формами заявок и пр.) и с указанием стоимости работы за час (в рублях).

CodeIgniterPHP
10 лет назад
Albalonga
Фёдор 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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