В приложении письмо (рассылка) нашим постоянным клиентам в формате psd. Его нужно отверстать адаптивно, так чтобы письмо подстраивалось к любому устройству (десктоп, мобильный, планшет). Вёрстка должна быть без ошибок в коде и должна правильно отображаться ...
Доработка самописного сайта
Есть самописный сайт, написанный при помощи шаблонизатора Smarty (фреймворк php). CMS — codeigniter.
Автор пропал с концами. Необходимо вникнуть в код и внести некоторые изменения в верстку сайта. Первостепенно -- поправить верстку под Internet Explorer.
Требования:
1) Специализация на кроссбраузерности и на верстке под IE.
2) Наличие свободного времени для того, чтобы разобраться в чужом коде.
3) Знание вышеуказанных кодов. Опыт работы со Smarty и Codeigniter.
4) Желательно знание php, логическое мышление, опыт программирования.
Условия:
1) Работа по договоренности с несколькими сайтами компании (в том числе Worpdpress). Сначала -- по описанному выше.
2) По оплате договоримся (предоплата исключена — можно заключить договор у нас в офисе).
Оставляйте заявку со ссылками на ваши ЛУЧШИЕ сверстанные сайты (резиновый дизайн, сложная логика с формами заявок и пр.) и с указанием стоимости работы за час (в рублях).
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