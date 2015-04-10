В верстке главной страницы есть ошибка, почему-то высвечивается лишний горизонтальный скролл. Прошу убрать. Адрес сайта - соискателю.
Доработка страницы компании
Здравствуйте, нужно доработать дизайн и верстку страницы компании. сейчас страница компании выглядит вот так potolkyy.exlite.ru/company/gid-stroj/ Прототип страницы в файле exel во вложении. Акция должна быть выделена, если нет акции, то должна быть надпись Информация о действующих акциях компании не представлена. Вся информация на эту страницу добавляется со страницы добавления компании. Так же нужно продублировать голосование звездами под логотипом. И убрать со страницы городов кнопочку написать отзыв, если уже есть отзывы в компании.
Заявки фрилансеров
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