Доработка страницы компании

Здравствуйте, нужно доработать дизайн и верстку страницы компании. сейчас страница компании выглядит вот так potolkyy.exlite.ru/company/gid-stroj/ Прототип страницы в файле exel во вложении. Акция должна быть выделена, если нет акции, то должна быть надпись Информация о действующих акциях компании не представлена. Вся информация на эту страницу добавляется со страницы добавления компании. Так же нужно продублировать голосование звездами под логотипом. И убрать со страницы городов кнопочку написать отзыв, если уже есть отзывы в компании.