Переверстать шаблоны под адаптив

Нам нужно переверстать шаблоны сайта www.shkaffkupe.ru — он должен стать адаптивным. Когда-то мы начинали это делать, но не закончили. И на некоторых страницах поменялась структура. В итоге, сейчас у нас есть набор незавершённых шаблонов, которые надо довести до ума и привести по содержанию к текущему варианту сайта. Оцените, пожалуйста, стоимость работ и сроки выполнения. Наши старые шаблоны доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/p6mK7MbifsTxv