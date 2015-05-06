Верстка сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок176 просмотров

Необходимо сверстать три макета. Дедлайн - понедельник. Оплата по факту. Любые нарушения срока автоматически означают прекращение сотрудничества. Цена окончательная.

10 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$40
3 дня
Вовремя, качественно
Отличный заказчик, оплата всегда в срок, разьяснения по задаче, всем советую!

Заявки фрилансеров

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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