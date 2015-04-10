Нужно сделать верстку внутри модуля Адаптивного динамического слайдера на сайте http://goo.gl/06Wj6o - модуль внутри выглядит так http://prntscr.com/6rxiqz . Мне нужно чтобы выводились слайды вот такие http://prntscr.com/6rxiur с эффектом как сверху на главной странице этого ...