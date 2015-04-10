Сделать 2 сайта мобильными (google mobile friendly)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки133 просмотра

Необходимо сайт http://intstyle.com.ua/ оптимизировать для мобильных устройств, чтобы сервис гугла — https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-fri... выдавал положительный результат.

Также есть простой сайт визитка, интересует тоже самое (но это отдельно).

Инструкцию сам сервис пишет, нужно доработать эти моменты по вёрстке.

10 лет назад
dmitry_kirpach
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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