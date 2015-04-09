Установить пароль на сайте

На сайте есть закрытый раздел. Чтобы в него попасть, надо ввести пароль. Доступ я предоставлю. В закрытом разделе в меню есть несколько пунктов. На 1 пункт надо наложить пароль. Чтобы когда человек заходит в него, он вводил пароль в виде нескольких цифр (напишу каких). Движок: DLE.

Если я буду всем довольна, буду с вами сотрудничать дальше и периодически отправлять небольшие задания.

Оплата: после завершения работы киви. Возможна оплата яндекс деньги или вебмани.