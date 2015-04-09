Доделать лендинг в соответствии с ТЗ. Использование кроссбраузерной (css3 или js) анимации. Список исправлений, ТЗ и макет вышлю кандидату
Вёрстка страницы HTML
Вёрстка страницы HTML,верстка + js. Анимация средствами CSS (допустимо навешивать класс при прокрутке), асинхронная загрузка. Оптимизация скорости загрузки страницы сайт одностраничник, бюджет 100$, сроки горящие 4-5 часов на всю работу. Оплата по факту готовности БЕЗ авансов. пишите ваши скайпы
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