Вёрстка страницы HTML

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки197 просмотров

Вёрстка страницы HTML,верстка + js. Анимация средствами CSS (допустимо навешивать класс при прокрутке), асинхронная загрузка. Оптимизация скорости загрузки страницы сайт одностраничник, бюджет 100$, сроки горящие 4-5 часов на всю работу. Оплата по факту готовности БЕЗ авансов. пишите ваши скайпы

CSSHTMLJavaScript
10 лет назад
webesvn
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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