Сделать адаптивно

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок185 просмотров

есть фиксированный интернет-магазин. нужно переделать в адапитив под все экраны. макета нет, все интуитивно, есть примеры того, что нужно

каким образом - не важно

только пост оплата

ссылка в лс

таких сайтов этот и еще 5

10 лет назад
2klient
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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