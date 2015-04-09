Создать шаблон для DLE 10.x

Необходимо создать шаблон для DLE. Сайт загрузочной тематики, предназначен для загрузки драйверов.

Нужен минималистичный дизайн, желательно flat.

Очень хочется взять за основу сайта вот этот элемент с сайта ESET: https://www.esetnod32.ru/download/home/trial/ (1 прикрепление)

Хочется такой же вид материалов, к нему сделать страницу программы и вообще готовый сайт.

Необходимо, чтобы на странице программы сразу была ссылка на скачивание (2 прикрепление).

В странице материала должны быть блок с похожими программами

Обсуждение заказа:

Skype: al.ozhgibesov