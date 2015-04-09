Требуется верстка 5-и разных страниц простого сайта. Срок - 1 день. Жду ваших предложений.
Верстка главной и внутренних (Bootstrap, LESS)
Нужна адапитивная верстка для проекта (desktop + mobile)
Должны использоваться:
- HTML5/CSS3
- Bootstrap
- LESS
Скриншоты страниц, пишите цену и сроки в формате:
главная странциа - цена, срок
внутренние - цена, срок
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