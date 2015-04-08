Переверстать страницу http://www.carwin.ru/japanstats/subaru/forester/ на html5 + bootstrap, качественно сделать адаптацию под все устройства и браузеры. За основу можно взять шаблон http://bootswatch.com/cerulean/ В заявке обязательно указывайте ...
Верстка резинового сайта
Сайт 22 страницы, тянется от 1000 до 1440
Требования:
1) Кроссбраузерность и кроссплатформенность (ie8 и новее, отсутствие ошибок в Unix/Mac, Andoid, iOS)
2) Максимально валидный код (минимум ошибок на http://validator.w3.org/)
3) Аккуратность и внимание к деталям (четкое соблюдение сетки, отступов, никакие «вправо-влево полметра и так сойдет» не допускаются).
Кандидаты без портфолио и отзывов, а также кандидаты с датой регистрации менее 6 месяцев рассматриваться не будут.
Оплата 50/50 (50% — аванс, 50% — после сдачи проекта)
Строгое соблюдение оговоренных сроков! Изменение сроков в процессе работы влекут изменение оплаты в меньшую сторону.
Дизайн PSD скидываю только в личку для точной оценки.
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