Верстка резинового сайта

Сайт 22 страницы, тянется от 1000 до 1440

Требования:

1) Кроссбраузерность и кроссплатформенность (ie8 и новее, отсутствие ошибок в Unix/Mac, Andoid, iOS)

2) Максимально валидный код (минимум ошибок на http://validator.w3.org/)

3) Аккуратность и внимание к деталям (четкое соблюдение сетки, отступов, никакие «вправо-влево полметра и так сойдет» не допускаются).

Кандидаты без портфолио и отзывов, а также кандидаты с датой регистрации менее 6 месяцев рассматриваться не будут.

Оплата 50/50 (50% — аванс, 50% — после сдачи проекта)

Строгое соблюдение оговоренных сроков! Изменение сроков в процессе работы влекут изменение оплаты в меньшую сторону.

Дизайн PSD скидываю только в личку для точной оценки.