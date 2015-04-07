привет нужно внести пару правок на сайт 1. Нужно чтобы верхнее менб ездило при скроле страницы 2. Подключить сбор заявок на почту 3. Поменять фоновую картинку ...
Поднять конверсию лендинга
Тематика металлорежущий инструмент.
С утра будет ряд задач по существующему лендингу (html или joomla, возможно пересаживали лендинг на неё, точно узнаю утром).
Оперативно, риалтайм нужно замерять вместе со мной конверсию и править лендинг.
Внедрять, заменять элементы, пока не добьемся нужного эффекта (конверсия 40%+).
Параллельно подготовят массивную низкочастотную точную РК.
Опыт работы по повышению конверсии на лендингах будет преимуществом.
Оплата сдельно или почасово на проект. и/или Предлагайте свою мотивацию.
Работа исключительно на результат.
Успешный проект будет реализован в других смежных направлениях.
Заявки фрилансеров
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