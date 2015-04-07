Поднять конверсию лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки107 просмотров

Тематика металлорежущий инструмент.

С утра будет ряд задач по существующему лендингу (html или joomla, возможно пересаживали лендинг на неё, точно узнаю утром).

Оперативно, риалтайм нужно замерять вместе со мной конверсию и править лендинг.

Внедрять, заменять элементы, пока не добьемся нужного эффекта (конверсия 40%+).

Параллельно подготовят массивную низкочастотную точную РК.

Опыт работы по повышению конверсии на лендингах будет преимуществом.

Оплата сдельно или почасово на проект. и/или Предлагайте свою мотивацию.

Работа исключительно на результат.

Успешный проект будет реализован в других смежных направлениях.

HTMLJoomla
10 лет назад
eventually
Елена 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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