Требуется HTML верстка \ Web дизайн … (удаленная работа)

Удаленно, для работы над несколькими проектами интернет-магазинов требуется грамотный HTML верстальщик со знанием CMS Magento, который верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ К ВЕРСТКЕ ФАЙЛОВ:

1. Один в один как в макете

2. При скроллинге+CTRL мышкой верстка не раcсыпается

3. Прохождение валидации

4. Разбитие по блокам (шапка, подвал, правая колонка, левая колонка, контент по центру и т.д.)

5. Верстка дивами, а не таблицами.

6. Чистый, грамотный и валидный код.

7. Кроссбраузерность.

8. Вёрстка должна нормально отображаться во всех известных браузерах: Firefox, Opera, Google Chrome и других известных браузерах.

9. Поддержка разных разрешений.

10. Верстка по стандартам HTML5 и CSS3, без использования всяких "загрязняющих" программ по типу DreamWeaver

ТРЕБОВАНИЯ:

Опыт работы с cms Magento

Хорошее знание HTML, CSS

Знание JavaScript, jQuery, AJAX.

Базовое знание Photoshop (как правило, на уровне резки макетов)

Умение верстать сайты валидно и кроссбраузерно (IE8 включительно)

Знание XHTML, PHP, MySQL

Опыт верстки шаблонов для cms Magento

Знание плагинов (чаще всего для Firefox) для тестирования верстки.

Умение работать с CSS-препроцессорами (STYLUS, SASS/SCSS, LESS и других).

ОБЯЗАННОСТИ:

Верстка шаблонов под стационарные мониторы и мобильные устройства (на основе готовых psd-макетов).

Интеграция шаблонов в CMS.

Программирование на JavaScript и AJAX.

Заранее благодарен за Ваши предложения!