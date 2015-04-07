Требуется кросс-браузерная, SEO-friendly, валидная верстка под Wordpress 4.1.1 Макет в psd-шаблоне, под другой движек сайта уже порезан, поэтому могу показать конкретную работу сайта. Жду Ваши цены и сроки.
Требуется HTML верстка \ Web дизайн … (удаленная работа)
Удаленно, для работы над несколькими проектами интернет-магазинов требуется грамотный HTML верстальщик со знанием CMS Magento, который верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ К ВЕРСТКЕ ФАЙЛОВ:
1. Один в один как в макете
2. При скроллинге+CTRL мышкой верстка не раcсыпается
3. Прохождение валидации
4. Разбитие по блокам (шапка, подвал, правая колонка, левая колонка, контент по центру и т.д.)
5. Верстка дивами, а не таблицами.
6. Чистый, грамотный и валидный код.
7. Кроссбраузерность.
8. Вёрстка должна нормально отображаться во всех известных браузерах: Firefox, Opera, Google Chrome и других известных браузерах.
9. Поддержка разных разрешений.
10. Верстка по стандартам HTML5 и CSS3, без использования всяких "загрязняющих" программ по типу DreamWeaver
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы с cms Magento
Хорошее знание HTML, CSS
Знание JavaScript, jQuery, AJAX.
Базовое знание Photoshop (как правило, на уровне резки макетов)
Умение верстать сайты валидно и кроссбраузерно (IE8 включительно)
Знание XHTML, PHP, MySQL
Опыт верстки шаблонов для cms Magento
Знание плагинов (чаще всего для Firefox) для тестирования верстки.
Умение работать с CSS-препроцессорами (STYLUS, SASS/SCSS, LESS и других).
ОБЯЗАННОСТИ:
Верстка шаблонов под стационарные мониторы и мобильные устройства (на основе готовых psd-макетов).
Интеграция шаблонов в CMS.
Программирование на JavaScript и AJAX.
Заранее благодарен за Ваши предложения!
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