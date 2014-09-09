shopogolikclub

Здравствуйте! Для нашего проекта требуется грамотныйоптимизатор, реально знающий свое дело, ведущий небольшое количество проектов, не ставящий процесс на конвейер, и погружающийся в проект полностью… Нужен тот, кто не просто делает свою работухорошо и качественно, но и будет отвечать ...
Валерий Суходолов shopogolikclubshopogolikclub
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима доработка скриптов/ мини программок, написанных на C#. Есть несколько программок, где нужно внести правки. Хотелось бы далее продолжать сотрудничество по созданию новых скриптов и доработке уже существующих. Все программки недорогие, функции: добавление текста в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нам необходимы тексты для интернет магазина одежды, обуви и аксессуаров. Самые простая работы из области копирайтинга. Размер текстов 1800-2000 символов включая пробелы. Естественно 100% уникальность. Цена за текст 50 рублей. Обратите внимание, что цена за ...Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нам необходимы тексты для интернет магазина одежды и обуви. Самые простая работы из области копирайтинга. Размер текстов 1800-2000 символов. Естественно 100% уникальность. Цена за текст 50 рублей. Обратите внимание, что цена за текст, а не ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимы тексты для интернет магазина одежды и обуви. Размере текстов 1800-2000 символов, включая пробелы. Естественно 100% уникальность. Цена за текст 50 рублей. Оплата только на Qiwi кошелек. Текстов нужно много...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимы тексты для интернет магазина одежды и обуви в размере 1800-2000 символов за текст со 100% уникальностью. Цена за текст 50 рублей с оплатой на Qiwi кошелек. Текстов нужно много...Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $450
[b]Здравствуй,уважаемый дизайнер![/b] [b] [/b] Проект: [url=http://shopogolik-club.com/]http://shopogolik-club.com/[/url] Бюджет:30.000 р. Цветоваягамма: черно-серо-белый Характеристика:под bootstrap Описание: дляреализации дизайна интернет-магазина, включая логотип, необходим грамотный и талантливый дизайнер. Все материалы и более подробную информацию о реализации проекта высылаю по запросу. Дополнительно:если Вы прикрепляете работы, то прикрепляйте либо свои работы в ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется дизайн проект 3-ёх комнатной квартиры. Адрес: МО., г. Долгопрудный, ЖК «» Московские водники», кор. 16, 9-ый этаж Назначение: Жилое Общая площадь: 92.6 Высота потолков: 2.7Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Необходима работа и доработка интернет-магазина на cms Magento. Работа предполагает долгосрочное сотрудничество: доработка, установка новых модулей, поддержка проекта. Внимание!!! Рассматриваю предложения только от разработчика, который/ая имеет опыт работы с Мagento. Требования к разработчику: - опыт работы с ...Закрыт8 лет назад
- $1500
Необходима доработка ИМ на cms Magento. Проект готов и работает. Требуется установка новых модулей, корректировка старых модулей.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуй, уважаемый дизайнер! Проект: http://shopogolik-club.com/ Для реализации дизайна интернет-магазина я ищу талантливого дизайнера. Почему талантливого? Все просто! С таким стилем как наш, серо-бело-черный новичок врядли справится, цветовая гамма своеобразная, капризная, но очень привлекательная. Поэтому в первую ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Удаленно, для работы над несколькими проектами интернет-магазинов требуется грамотный HTML верстальщик со знанием CMS Magento, который верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ К ВЕРСТКЕ ФАЙЛОВ: 1. Один в один как ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Необходима доработка и поддержка интернет-магазина на cms Magento. Работа предполагает долгосрочное сотрудничество: доработка, установка новых модулей, поддержка проекта. Внимание!!! Рассматриваю предложения только от разработчика, который/ая имеет опыт работы с Мagento. Требования к разработчику: - опыт работы ...Закрыт9 лет назад
Здравствуй, уважаемый дизайнер! Проект: http://shopogolik-club.com/ Для реализации дизайна интернет-магазина я ищу талантливого дизайнера. Почему талантливого? Все просто! С таким стилем как наш, серо-бело-черный новичок врядли справится, цветовая гамма своеобразная, капризная, но очень привлекательная. Поэтому в первую ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется специалист по настройке работы системы Robokassa в интернет-магазине. На данный момент стоит модуль, корзина сделана, НО... Что требуется? 1. При выборе способа, необходимо сделать переход именно в способ оплаты, например если была выбрана КРЕДИТНАЯ КАРТА, то ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день, ГУРУ SEO оптимизации! Для нашего проекта требуется грамотный оптимизатор, реально знающий свое дело, ведущий небольшое количество проектов, не ставящий процесс на конвейер, и погружающийся в проект полностью… ОПИСАНИЕ: Сайт был открыт только только, ...Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Добрый день! Для работы над двумя проектами требуется грамотный HTML верстальщик с умением натягивать верстку на cms Magento, которые верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах. Основные критерии к верстке ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5000
Необходима доработка интернет-магазина. Работа предполагает долгосрочное сотрудничество: доработка, установка новых модулей, поддержка проекта. Внимание! Рассмотрим предложения от разработчика, который/ая имеет опыт работы с Мagento. Требования к разработчику: - опыт работы с данной cms - грамотность - желание ...Закрыт9 лет назад
- $2500
Требуется программист/разработчик для CMS Magento… Описание: Для работы над проектом мульти интернет-магазина необходим грамотный Web разработчик с отличным знанием CMS Magento! На должность рассматриваются: - девушки и парни Требования к кандидату: - опыт работы с данной cms - грамотность - желание ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Добрый день! Для работы над двумя проектами требуется грамотный HTML верстальщик или проще говоря, мастер по верстке, которые верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах. Основные критерии к верстке файлов: 1. Один в ...HTML-верстка34 заявкиЗакрыт9 лет назад