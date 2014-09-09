shopogolikclub

Валерий Суходолов shopogolikclub

 
42 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Грамотная работа с сайтом, приносящая результы

    Здравствуйте!  Для нашего проекта требуется грамотныйоптимизатор, реально знающий свое дело, ведущий небольшое количество проектов, не ставящий процесс на конвейер, и погружающийся в проект полностью… Нужен тот, кто не просто делает свою работухорошо и качественно, но и будет отвечать ...

    Magento
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется доработка скриптов/мини программок написаных на C#

    Необходима доработка скриптов/ мини программок, написанных на C#. Есть несколько программок, где нужно внести правки. Хотелось бы далее продолжать сотрудничество по созданию новых скриптов и доработке уже существующих. Все программки недорогие, функции: добавление текста в ...

    Доработка скрипта
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимы уникальные тексты для ИМ одежды и обуви

    Нам необходимы тексты для интернет магазина одежды, обуви и аксессуаров. Самые простая работы из области копирайтинга. Размер текстов 1800-2000 символов включая пробелы. Естественно 100% уникальность. Цена за текст 50 рублей. Обратите внимание, что цена за ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимы уникальные тексты для ИМ

    Нам необходимы тексты для интернет магазина одежды и обуви. Самые простая работы из области копирайтинга. Размер текстов 1800-2000 символов. Естественно 100% уникальность. Цена за текст 50 рублей. Обратите внимание, что цена за текст, а не ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны тексты для интернет-магазина...

    Необходимы тексты для интернет магазина одежды и обуви. Размере текстов 1800-2000 символов, включая пробелы. Естественно 100% уникальность. Цена за текст 50 рублей. Оплата только на Qiwi кошелек. Текстов нужно много...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется дизайн для интернет магазина модной одежды

    $450

    [b]Здравствуй,уважаемый дизайнер![/b] [b] [/b] Проект: [url=http://shopogolik-club.com/]http://shopogolik-club.com/[/url] Бюджет:30.000 р. Цветоваягамма: черно-серо-белый Характеристика:под bootstrap Описание: дляреализации дизайна интернет-магазина, включая логотип, необходим грамотный и талантливый дизайнер. Все материалы и более подробную информацию о реализации проекта высылаю по запросу. Дополнительно:если Вы прикрепляете работы, то прикрепляйте либо свои работы в ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет-магазин на cms Magento

    $1500

    Необходима работа и доработка интернет-магазина на cms Magento. Работа предполагает долгосрочное сотрудничество: доработка, установка новых модулей, поддержка проекта. Внимание!!! Рассматриваю предложения только от разработчика, который/ая имеет опыт работы с Мagento.   Требования к разработчику:   - опыт работы с ...

    Magento
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется дизайн сайта…

    Здравствуй, уважаемый дизайнер! Проект: http://shopogolik-club.com/ Для реализации дизайна интернет-магазина я ищу талантливого дизайнера. Почему талантливого? Все просто! С таким стилем как наш, серо-бело-черный новичок врядли справится, цветовая гамма своеобразная, капризная, но очень привлекательная. Поэтому в первую ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется HTML верстка \ Web дизайн … (удаленная работа)

    Удаленно, для работы над несколькими проектами интернет-магазинов требуется грамотный HTML верстальщик со знанием CMS Magento, который верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ К ВЕРСТКЕ ФАЙЛОВ: 1. Один в один как ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSMagentojQueryAjaxSCSSSASSPhotoshopВерстка шаблона
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется доработка ИМ на cms Magento

    $1000

    Необходима доработка и поддержка интернет-магазина на cms Magento. Работа предполагает долгосрочное сотрудничество: доработка, установка новых модулей, поддержка проекта. Внимание!!! Рассматриваю предложения только от разработчика, который/ая имеет опыт работы с Мagento. Требования к разработчику: - опыт работы ...

    Magento
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Здравствуй, уважаемый дизайнер! Проект: http://shopogolik-club.com/ Для реализации дизайна интернет-магазина я ищу талантливого дизайнера. Почему талантливого? Все просто! С таким стилем как наш, серо-бело-черный новичок врядли справится, цветовая гамма своеобразная, капризная, но очень привлекательная. Поэтому в первую ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется настройка ROBOKASSA.

    Здравствуйте! Требуется специалист по настройке работы системы Robokassa в интернет-магазине. На данный момент стоит модуль, корзина сделана, НО... Что требуется? 1. При выборе способа, необходимо сделать переход именно в способ оплаты, например если была выбрана КРЕДИТНАЯ КАРТА, то ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется оптимизация сайта! Нужен Гуру SEO!

    Добрый день, ГУРУ SEO оптимизации! Для нашего проекта требуется грамотный оптимизатор, реально знающий свое дело, ведущий небольшое количество проектов, не ставящий процесс на конвейер, и погружающийся в проект полностью… ОПИСАНИЕ: Сайт был открыт только только, ...

    MagentoSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется верстка PSD файлов + натяжка на Magento

    $500

    Добрый день! Для работы над двумя проектами требуется грамотный HTML верстальщик с умением натягивать верстку на cms Magento, которые верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах. Основные критерии к верстке ...

    HTMLMagento
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется доработка для CMS Magento…

    $5000

    Необходима доработка интернет-магазина. Работа предполагает долгосрочное сотрудничество: доработка, установка новых модулей, поддержка проекта. Внимание! Рассмотрим предложения от разработчика, который/ая имеет опыт работы с Мagento. Требования к разработчику: - опыт работы с данной cms - грамотность - желание ...

    Magento
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется программист/разработчик для CMS Magento

    $2500

    Требуется программист/разработчик для CMS Magento… Описание: Для работы над проектом мульти интернет-магазина необходим грамотный Web разработчик с отличным знанием CMS Magento! На должность рассматриваются: - девушки и парни Требования к кандидату: - опыт работы с данной cms - грамотность - желание ...

    Magento
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется HTML верстка

    $500

    Добрый день! Для работы над двумя проектами требуется грамотный HTML верстальщик или проще говоря, мастер по верстке, которые верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах. Основные критерии к верстке файлов: 1. Один в ...

    HTMLMagento
    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад