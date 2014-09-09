shopogolikclub

Здравствуйте! Для нашего проекта требуется грамотныйоптимизатор, реально знающий свое дело, ведущий небольшое количество проектов, не ставящий процесс на конвейер, и погружающийся в проект полностью… Нужен тот, кто не просто делает свою работухорошо и качественно, но и будет отвечать ...