Нужно добавить адаптивность к сайту.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок142 просмотра

Нужно добавить адаптивность к сайту http://okonich.kiev.ua/

Сайт должен быть адаптивным под все устройства.

Сайт написан на CMS Joomla.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.

С уважением Максим.

Joomla
10 лет назад
konovalenko_maks
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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