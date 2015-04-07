Сверстать лендинг

Есть шаблон ocStore (OpenCart) - вот такой http://store6.crimeaforyou.com/. Нужно содрать дизайн с лендинга (proteinum.ru), лендинг мой, и натянуть его на магазин. Шрифты, картинки, стили - максимально приблизить ИМ к лендингу на всех страницах. Задавайте ...