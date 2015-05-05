Нужна верстка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок322 просмотра

Нужна верстка сайта.

Количество страниц: 12-15

Верстка должна быть адаптивной.

Основное требование: Bootstrap 3!

Отображение в IE 9+.

В старых версиях браузеров сайт просто должен отображаться более-менее нормально. Ну и какая то надпись с просьбой обновиться.

Дизайн вышлю выбранным исполнителям.

Срок 10 дней.

Bootstrap
10 лет назад
Coder777
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Almair
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$190
7 дней
Работа выполнена нормально.
Отличная постановка задачи - оплата в срок!)

Заявки фрилансеров

Almair
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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