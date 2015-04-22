Оптимизировать верстку сайта под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок105 просмотров

Для работающего сайта (на Drupal 6.x) необходима подправить верстку, стили - чтобы было удобно просматривать на мобильных устройствах. Верстка должна быть динамической:

- размер области просмотра должен подстраиваться под размер экрана девайса

- автоматическое изменение размера шрифтов, подстраивались размеры активных элементов и т.д.

ссылка на сайт: www.vperu.ru

Все необходимые подробности в личке. Ваша цена и сроки выполнения работы.

Drupal
10 лет назад
Tolm
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$150
5 дней
Все четко и в срок! Профессиональный подход во всем, и в качестве выполненной работы. и в решении поставленной задачи. Рекомендую! Николай, спасибо!
Все ок. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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