Качественно сверстать

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  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок238 просмотров

Добрый день!

Нужно сверстать от IE9+

https://yadi.sk/d/N8FVly4RfoM3z от Вас сроки и стоимость.

10 лет назад
ideta
Игорь 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$15
7 дней
Был приятно удивлен скоростью. Для простых и понятных проектов Евгений идеален.
Сотрудничеством с Игорем остался доволен,четкая постановка задачи,всегда на связи,моментальная оплата. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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