Необходимо сверстать аналагочкую "листалку" jpeg файлов https://view.publitas.com/vse-kataloghi-metro/cleaning-1/page/1 То есть на страницу передаётся массив сссылок на Jpeg файлы (превью, основное, увеличенное) из них формируется похожая "листалка" Из бокового меню реализовывать нужно ...
Качественно сверстать
Добрый день!
Нужно сверстать от IE9+
https://yadi.sk/d/N8FVly4RfoM3z от Вас сроки и стоимость.
Выбранный исполнитель
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