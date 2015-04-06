Сделать адаптивную верстку сайта.

Есть работающий сайт paltoolga.ru , нужно сделать адаптивную верстку по основным правилам (влево и вниз).

Просьба прикладывать свои цены и примеры работ. Хочу работать с понимающим человеком.

Работал с одним товарищем, пока не начал подводить по срокам.