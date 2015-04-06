Стили + js

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Завершен7 заявок176 просмотров

Нужно немного доработать селектбокс, подробности в личке

JavaScript
10 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$5
1 день
Тарас справился на отлично!
Быстрое и простое задание.

Заявки фрилансеров

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад