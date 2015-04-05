Вёрстка и программирование

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок186 просмотров

1. Ограничить длину заголовков предложений 70 знаков с пробелами

2. Ограничить размер фото в анонсах не более 180*125 (130) пикселей

3. Добавить в обратную связь обязательные поля

4. Добавить в кабинет юзера возможность

5. Добавить пиктограммы

6. Добавить в раздел фильтр "Сейчас на сайте"

7. Сделать в кабинете подсветку открытой вкладки

Цену и срок указывайте в проекте.

10 лет назад
glinko
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Html верстка

    $170

    Добрый вечер коллеги! Ищу хорошего верстальщика для реализации проекта html+jquery. Основные требования: 1. Чистая, валидная верстка 2. Кросбраузерность (в том числе и ie9+) 3. Адаптивность под PC, планшнет, смартфон. 4. ...

    HTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вставить социальные иконки на сайт

    Есть сайт по продаже услуг без CMS. Есть идея: предлагать скидку на услугу за репост в социальную сеть. За каждую социальную сеть пользователь получает дополнительный процент к скидке. Чем больше репостов ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верска с js эффектами

    $550

    Необходимо сверстать большой макет по блокам. Срок - 14 дней. Бутстрап 3. Нужна хорошая адаптивность. Скриншоты макета в приложении (уменьшены с 1920). Правила и особенности верстки в приложении с примерами ...

    BootstrapJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо внести небольшие изменения на сайты.

    На сайте vipramki.ru необходимо добавить кнопку-ссылку МОТОрамки, левее кнопки Рамки (ее в дальнейшем переименовать в АВТОрамки), она уже есть, но при ее активации все меню едет вправо, а не налево. На сайте motoramki.ru ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка

    $70

    Добрый день! Нужно сверстать несложный макет (одностраничник) и прикрепить к админке. Задание и макет прикладываю. Сразу прошу оценить сроки и возможность реализации! В скайп стучаться не нужно) Я сам ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад