Html верстка

Добрый вечер коллеги!

Ищу хорошего верстальщика для реализации проекта html+jquery. Основные требования:

1. Чистая, валидная верстка

2. Кросбраузерность (в том числе и ie9+)

3. Адаптивность под PC, планшнет, смартфон.

4. Возможность приступить сегодня

5. Наличие скайпа и возможность организовать митинг голосом.

Если у вас есть хоть капля сомнений что вы чего то не знаете, прошу не откликаться на этот проект. Берегите мое и свое время.

Все заявки оставляем тут, с примерами адаптивной верстки.