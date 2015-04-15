Html верстка

$170
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок411 просмотров

Добрый вечер коллеги!

Ищу хорошего верстальщика для реализации проекта html+jquery. Основные требования:

1. Чистая, валидная верстка

2. Кросбраузерность (в том числе и ie9+)

3. Адаптивность под PC, планшнет, смартфон.

4. Возможность приступить сегодня

5. Наличие скайпа и возможность организовать митинг голосом.

Если у вас есть хоть капля сомнений что вы чего то не знаете, прошу не откликаться на этот проект. Берегите мое и свое время.

Все заявки оставляем тут, с примерами адаптивной верстки.

HTMLjQuery
10 лет назад
ldeee
Денис 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
5 дней
Сергей крайне компетентный исполнитель, который сразу вник в задачу, не задавал глупых вопросов и выдал результат который я ожидал. Рекомендую к сотрудничеству. Компетенции заявленные в профиле соответствую действительности.
Очень рад сотрудничеству с Денисом и ожидаю дальнейшего сотрудничества. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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