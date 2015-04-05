Cверстать лендинг по макету .psd (анимация на js)

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок195 просмотров

Необходимо сверстать лендинг по макету .psd. Только верстка (без cms). Также необходимо настроить форму отправки (заявка на обратный звонок) и отправку файла на почту. 6 экранов, наверху слайдер изображений. Анимация js(!). Верстка кроссбраузерная (ie 8+) в.т.ч. и анимация. Макет кандидату

2000 руб.

JavaScript
10 лет назад
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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