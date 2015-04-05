Сверстать фейковые facebook comments

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок166 просмотров

Необходимо сверстать вот такой вот блок комментариев по образцу фейсбука

http://d.pr/i/1hfy7

Нужно так же, что бы цвет фона и ширина всего блока комментариев легко менялись в html или css.

CSSHTML
10 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

kotova_web
Котова 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$7
1 день
очень доволен сотрудничеством!
Большое спасибо Евгению, надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

kotova_web
Котова 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад

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