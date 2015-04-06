Подправить шаблон wordpress

Комментарии выходят за пределы области для контента, пример: http://pds6.ru/gostevaya-kniga/

Если смотреть код, то кажется будто для контента установлена высота height: 861px; но это значение нигде не прописано, ни в шаблоне, ни в css. Т.е. ошибка не очевидная.

Подправить шаблон.