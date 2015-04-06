Подправить шаблон wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок199 просмотров

Комментарии выходят за пределы области для контента, пример: http://pds6.ru/gostevaya-kniga/

Если смотреть код, то кажется будто для контента установлена высота height: 861px; но это значение нигде не прописано, ни в шаблоне, ни в css. Т.е. ошибка не очевидная.

Подправить шаблон.

CSSWordPress
10 лет назад
donoway
Илья 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

s_v_revizor
Александр 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Сотрудничеством доволен, до этого несколько человек не смогли решить проблему. Думаю, что это доказывает высокий уровень профессионализма Александра!
Cотрудничество прошло отлично. Четкое задание, моментальные ответы на вопросы, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

s_v_revizor
Александр 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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