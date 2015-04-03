Сверстать блок

Сверстайте мне блок, чтобы в каждую цифру как на картинке я мог вставить код вывода блока тизера)

https://yadi.sk/i/PZya2c5yfkMEU

мне кажется это очень просто)

внитри блока я вставлю код от тизер систем.

нужен один вертикальный блок и один горизонтальный