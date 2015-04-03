Скрипт валидации форм

$9
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки123 просмотра

Здравствуйте. Нужен скрипт валидации форм на странице. Страница landing page, в нем около 8 форм двух типов.

1. Телефон, имя. (2 штуки)

2. Телефон, имя, сообщение (6-8 штук)

Формы имеют разные name, от Вас нужно лишь организовать ajax валидацию и при успешной валидации открываем fancybox окно. Скрипт для отправки на php не нужен.

Оплата 500р на qiwi.

AJAXPHP
10 лет назад
Saide
32 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$9
1 день
Быстро, качественно, без лишних вопросов. Спасибо, рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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