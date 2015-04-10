Верстка игрового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка117 просмотров

Нужно сверстать в хтмл5 адаптивно, кроссбраузерно и валидно 5 страниц для игрового сайта

10 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

psixodyb
31 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-2)
10 лет назад
$50
4 дня
Договаривались на понедельник-вторник, но сдана работа в среду не полностью, а на 65-70% из-за семейных каких-то причин. Правда стоит сказать что в качестве компенсации денег не взял.
Прекрасный работодатель. Надеюсь поработать с ним еще

Заявки фрилансеров

psixodyb
31 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-2)
10 лет назад