На сайт ставится новый дизайн Нужно сделать адаптивную верстку для сайта dom-semua.ru Макеты нового дизайна в PSD ( главная страница, страница, категории, и сама страница) На сайте стоит - ...
Мобильная версия сайта
Нужно сверстать мобильную версию уже готового сайта. Подробности исполнителю. По запросу можно сделать подробный дизайн по экранам.
В целом ищем хорошего разработчика для огромной кучи front-end задач. Приветствуется код с максимум css/html/js без библиотек jquery. Преимущество исполнителям из Украины. Огромным бонусом будет, то что вы в Киеве :)
Не забудьте указывать ссылку на портфолио. Цена проекта — договорная (за хорошую верстку заплатим достойно).
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