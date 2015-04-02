Мобильная версия сайта

Нужно сверстать мобильную версию уже готового сайта. Подробности исполнителю. По запросу можно сделать подробный дизайн по экранам.

В целом ищем хорошего разработчика для огромной кучи front-end задач. Приветствуется код с максимум css/html/js без библиотек jquery. Преимущество исполнителям из Украины. Огромным бонусом будет, то что вы в Киеве :)

Не забудьте указывать ссылку на портфолио. Цена проекта — договорная (за хорошую верстку заплатим достойно).