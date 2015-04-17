Верстка по готовому шаблону

Доброго времени суток.

Нужно сверстать готовый шаблон для сайта.

Объем работ вкратце:

1. Нужно убрать черную полосу (Шапку-лого) «Leader-L-Service».

2. Сделать логотип «Leader-L-Service» в шапке с лева тем же шрифтом, но черными буквами.

3. Зразу после лого добавить навигационную панель с элементами «Главная», «Ремонт», «Запчасти», «Аксессуары» и «Контакты» в виде ссылок.

4. Добавить в шапку с права номер телефона, после ссылок навигации.

5. Убрать из баннера изображения электроники и заменить их изображением молодого человека. Похожего на мастера-ремонтника.

6. С права заменить элементы навигации: «Главная», «Ремонт», «Прайс на запчасти», «Вызов курьера“, Контакты» на «Ремонт фотоаппаратов», «Ремонт объективов», «Ремонт планшетов», «Ремонт телефонов» и «Ремонт ноутбуков“. Так же нужно добавить к ним соответствующие иконки.

7. Убрать левый сайдбар совсем, соответственно расширив область для текста "“Leader Service“ — сервисный центр по ремонту и обслуживанию фототехники и мобильных устройств».

8. Из правого сайдбара, убрать список «Ремонт фотоаппаратов», «Ремонт объективов» и т. д. И заменить его рекламным баннером «Почему мы?» или «Наши преимущества». Тест наших преимуществ напишу чуть позже.

9. Бренды в правом сайдбаре оставить под баннером «Наши преимущества», но сделать их ссылками.

10. Добавить «хлебные крошки» под главным баннером на все страницы.

11. Добавить форму «Задать вопрос» на все страницы сайта.