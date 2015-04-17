Здравствуйте. Нужно сверстать Landing Page. Без Паралаксов и прочих эффектов. Всего 5 экранов + модальное окно. Основные требования: Кроссбраузерная верста, валидация на формы, валидность. ...
Верстка по готовому шаблону
Доброго времени суток.
Нужно сверстать готовый шаблон для сайта.
Объем работ вкратце:
1. Нужно убрать черную полосу (Шапку-лого) «Leader-L-Service».
2. Сделать логотип «Leader-L-Service» в шапке с лева тем же шрифтом, но черными буквами.
3. Зразу после лого добавить навигационную панель с элементами «Главная», «Ремонт», «Запчасти», «Аксессуары» и «Контакты» в виде ссылок.
4. Добавить в шапку с права номер телефона, после ссылок навигации.
5. Убрать из баннера изображения электроники и заменить их изображением молодого человека. Похожего на мастера-ремонтника.
6. С права заменить элементы навигации: «Главная», «Ремонт», «Прайс на запчасти», «Вызов курьера“, Контакты» на «Ремонт фотоаппаратов», «Ремонт объективов», «Ремонт планшетов», «Ремонт телефонов» и «Ремонт ноутбуков“. Так же нужно добавить к ним соответствующие иконки.
7. Убрать левый сайдбар совсем, соответственно расширив область для текста "“Leader Service“ — сервисный центр по ремонту и обслуживанию фототехники и мобильных устройств».
8. Из правого сайдбара, убрать список «Ремонт фотоаппаратов», «Ремонт объективов» и т. д. И заменить его рекламным баннером «Почему мы?» или «Наши преимущества». Тест наших преимуществ напишу чуть позже.
9. Бренды в правом сайдбаре оставить под баннером «Наши преимущества», но сделать их ссылками.
10. Добавить «хлебные крошки» под главным баннером на все страницы.
11. Добавить форму «Задать вопрос» на все страницы сайта.
Выбранный исполнитель
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