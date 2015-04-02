Перенести шаблон на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок104 просмотра

Перенести шаблон http://09-cooker.ucoz.ru/ на wordpress с подключением woocomerce, при переносе заменить оранжывые цвета на синии. По сути нужна только верстка.

Пиши ваши предложения по стоймости и срокам разработки

WordPress
10 лет назад
dibux
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров