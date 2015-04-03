Добавить в верстку панель

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок223 просмотра

Есть готовая верстка, нужно сверстать панель корзины.

Панель должна плавно выезжать сверху, при нажатии на пиктограмму корзины (желтую).

И при нажатии соответственно таким же образом скрываться.

10 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
Выполнил задание быстро и качественно! Благодарность.
Отличный заказчик, постоянно на связи, точная постановка задач, рекомендую

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bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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