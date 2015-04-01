Нужно сверстать одну страницу на Twitter Bootstrap 3-й версии. Цель — для успешной проверки сайта на мобильность (гуглом). Скриншот шаблона и текущая версия верстки (на twitter bootstrap 2) — в аттачменте. ...
Адаптивная верстка
нужна адаптивная верстка для сайта http://imagecms.e-rebenok.ru/
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